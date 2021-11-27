設計元宇宙開跑！由桃園市政府青年事務局舉辦的「桃園設計論壇─蜂踴」27日於桃園設計庫登場。（桃園市青年事務局提供）

設計元宇宙開跑！由桃園市政府青年事務局舉辦的「桃園設計論壇─蜂踴」27日於桃園設計庫登場，11位大師級講者齊聚一堂，專家對談、大師講座、實作工作坊及產學互動交流會輪番上陣，超過百位學員踴躍參與，論壇以「蜂踴」為主題，象徵各界設計師如同蜜蜂一般，在臺灣這塊沃土上振翅舞蹈、相互交流，孵化夢想、蛻變而出。

論壇包含探討公共設計、認識基地營造，或是字體設計、美感入門互動工作坊，甚至視覺圖像記錄的實作學習，均可在桃園設計論壇有所收穫。活動以探討「未來城市的可塑性」作為開場，由「林事務所」執行長林承毅、「臺灣設計研究院」副院長艾淑婷、「美感細胞教科書再造計劃」共同創辦人陳慕天、及「5％ Design Action」副執行長黃詩妤，提出在面對未來城市的社會實踐上，公私部門之間如何以設計力共同營造融合美感、科技與實用性的公共環境，藉由衛生所再造、臺鐵美學復興運動、教科書再設計及社會設計與行動等經驗分享，從公共空間、教育、健康、環境等多元面向，討論公共設計的優化與改造，使臺灣未來城市的面貌逐漸清晰明朗。

接著以「設計基地培育」為題，邀請臺灣著名基地營運者參與討論，「臺中第四市場」總經理魏彰志、「空總臺灣當代文化實驗場」總監陳國政、「臺東設計中心」總監吳孝儒及「臺灣漫畫基地」前計畫主持人世新大學副校長陳清河，針對基地營造、空間氛圍形塑及在地培育，分享藉由地方文化的梳理，將基地空間營造融合在地人文及歷史記憶，重新定位歷史建物，超越場館本身，成為孕育產業、或結合當代藝術、科技媒體及社會創新等跨領域的新形態藝文機構。

活動最後由「RAE Studio」創辦人周汭帶領參與者透過繪圖了解視覺圖像紀錄，同時邀請「美感教科書」王淳教育設計講師進行美感入門互動，引導參與者思考自己對於美感的想法，並請「joustfont」總監林霞分享字型設計經驗，如何透過日常生活常見字體，創造出優美中文字型。

桃園市青年事務局指出，青年局至今成立四個創業基地，逐步形成輔助各產業發展的網絡，而「設計」是推動城市與產業進步的重要一環，「桃園設計庫－Taoyuan Design Cool」期望串聯在地設計相關科系共21校44系，培育更多優秀的年輕學子，並集結豐富的創意及設計人才，以桃園設計庫為學習與實驗的基地，參與課程、試辦展覽、累積作品，創造出桃園未來設計光景。

民眾若想知道更多詳情請上桃園設計庫官網，或Facebook搜尋「桃園設計庫」！