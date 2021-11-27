鼓鼓得知有歌迷大老遠從台南來看他演出，他也開心回送對方咖啡。（相信音樂提供）

宇宙人首唱新歌〈藍色的你〉，更預告年後將推出第五張全新創作專輯。（相信音樂提供）

蘇慧倫帶來經典代表作〈Lemon Tree〉、〈被動〉，讓音樂會掀起最高潮。（相信音樂提供）

由蘇慧倫領軍，鼓鼓呂思緯、蕭秉治、宇宙人、家家、小魏魏嘉瑩等群星輪番獻唱的「謝謝你做好事We Together」演唱會，今（27日）在大安森林公園露天音樂台舉行，雖然天空飄著細雨，但全場歌迷熱情不減。

演唱會由鼓鼓呂思緯打頭陣，他帶Band演唱〈女孩〉及〈為愛而愛〉，瞬間炒熱氣氛，唱到招牌歌〈乎乾〉及〈嗯哼〉組曲時，4位舞者加入跟著他一同勁歌熱舞、又唱又跳。

鼓鼓也分享心情表示，疫情期間跟大家一樣在等疫苗簡訊，很高興現在工作都恢復了，但也還有點徬徨，得知有歌迷大老遠從台南來看他，他冒雨走下台與歌迷近距離互動，還回送咖啡給歌迷，超級暖心。

凍齡女神蘇慧倫壓軸登場，帶來《面面》專輯裡新歌〈安和〉、〈為你變成他〉，並特別重新詮釋告五人〈披星戴月的想你〉，她笑著表示，選唱這首歌是因為也非常喜歡告五人的音樂，而這首歌詞裡剛好有一句「像森林般圍繞著你我」，十分符合在大安森林公園演唱的意境，唱起歌來新鮮感十足。

她唱到〈失戀萬歲〉時，熱情歡呼：「歡迎家家！」兩人合唱〈失戀萬歲〉，最後她謝謝全聯舉辦這麼有意義的活動，並介紹蕭秉治、家家、宇宙人、魏嘉瑩以及來自花蓮明利國小太魯閣族小朋友上台合唱〈天使〉為演唱會畫下圓滿的句點。

此外，因為疫情關係，蘇慧倫原訂9月4日在高雄流行音樂中心舉辦的「生命之花」，延至明年5月21日舉辦，她也表示很期待很快地能再跟歌迷朋友見面。