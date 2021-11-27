蔡英文總統今為「第25屆身心障礙楷模金鷹獎表揚典禮」錄製致詞影片表示，大家都是生命的鬥士，在人生賽道上，不斷地挑戰自我，也在各領域貢獻經驗，幫助更多身心障礙朋友，找到人生的方向。

總統致詞指出，肯定所有得獎者不斷挑戰自我，也在各領域貢獻經驗，幫助更多身心障礙朋友，帶給我們更多正面的力量，並表示，政府也會繼續努力，打造更友善、無障礙的生活環境。

她說，多年陪伴視覺障礙生的何銘軒老師、推廣手語研究學習的陳怡靜老師，以及協助視障朋友開發潛能的周玉玲女士。「他們的付出，讓身心障礙的朋友更融入社會」。

她說，黃月燕委員爭取為障礙者發聲，爭取漸凍症病友的權益，林君潔總幹事積極推動障礙者自立生活，以及郭采瑀設計師推動燒傷預防倡議和臉部平權運動，「他們的努力，讓社會朝向更平等邁進」。

總統說，在生命教育領域，被稱為「臺灣海倫凱勒」的莊馥華講師，持續在海內外分享個人的故事。鄭信盛秘書長透過音樂和繪畫，帶領偏鄉部落孩子尋找人生方向。游高晏同學用文學突破障礙，年紀輕輕就在文壇嶄露頭角。還有闕怡光先生，不僅熱心服務病友，也為「精神障礙去汙名化」，奉獻了許多心力。

總統表示，她要謝謝各位得獎者，服務社會，帶給更多正面的力量。政府也會繼續努力，打造更友善、無障礙的生活環境。