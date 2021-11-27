副總統賴清德傍晚到南投縣名間鄉，出席民進黨「四不同意」公投宣講，請民眾一定要出來投不同意票。（馮惠宜攝）

副總統賴清德傍晚到南投縣名間鄉，出席民進黨「四不同意」公投宣講，與立委羅美玲、中辦執行長蔡培慧等人一起共同呼籲「四個不同意，台灣更有力！」。（馮惠宜攝）

副總統賴清德27日到南投為民進黨「四個不同意、台灣更有力」公投說明會進行宣講，他強調，藻礁公投影響到台灣能源的安全，公投綁大選影響到台灣民主的安全，萊豬進口影響到台灣經濟的安全，這四項安全環環相扣，影響到台灣國家的安全與發展，他代表蔡總統向大家請託，四個公投投不同意讓台灣更有力。

民進黨27日在南投縣舉辦5場公投說明會，賴清德接連走訪國姓鄉、埔里鎮、水里鄉、草屯鎮及名間鄉，其中，壓軸場選在名間，由立委羅美玲號召民進黨公職代表，以及上千民眾參與。

賴清德率先上場宣講，他指出，國民黨提案要反對美國萊豬進口，政府在開放之前已經做好重重安全把關措施，且台灣人吃豬肉買豬肉都在傳統市場，和美國萊豬不同；現在美國與台灣開始談雙邊貿易協定，美國也支持台灣加入CPTPP（跨太平洋伙伴全面進步貿易協定），萬一大家都投同意票，台灣就失信於美國，對台灣的經濟貿易影響極大。

而針對珍愛藻礁公投，賴清德說，他們（提案者）要求把天然氣第3接收站遷到台北港，新北市政府、新北市選出的立委以及企業都表態不同意，且政府目前天然氣第3接收站已經沒有要蓋在藻礁上面了，範圍從230多公頃，縮減到23公頃，碼頭建在1200公尺的外海，目的就是要保護藻礁，且中油已經開始與學者討論生態保育的工作；若3接能建，大潭電廠每年可增加發電137億度，解決北台灣供電需求，也能解決台中火力發電廠燃煤發電污染空氣的問題。

至於核四公投，賴清德強調，核四建建停停22年，安全堪虞，請問大家是要支持三接，還是要重啟核四？至於公投綁大選公投，他說上回9合1選舉有10件公投案，但到選舉場子沒人在講，很可惜，分開作業，公投的品質會好一點。

賴清德強調，民進黨的4個公投不同意，就是為了台灣的環境安全、能源安全、經濟安全與民主安全，這四項安全環環相扣，他向大家請託，四個公投都要投不同意讓台灣更有力。