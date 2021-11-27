旅日棒球好手陽岱鋼宣布離開巨人，此消息震驚不少人，雖然經紀人還會透露動向，但已經有不少日媒在猜測，而稍早日本媒體《日刊現代》發文表示，巨人只是想壓低陽岱鋼的薪水，然後再利用他當FA球員補償對象，十分可恥，認為陽岱鋼自行離隊可說是狠狠打臉了球團。

昨天就有媒體爆料說，陽岱鋼離隊恐因為薪水太低，他原本的年薪大約是3億日圓，不過因日職規定對年薪超過1億日圓球員，有40%減薪上限，照理以陽岱鋼3億大概會被砍到剩1.8億。而巨人想超過限制，所以把他的薪水砍到剩下不到原本年薪10分之1，約2千萬到3千萬左右。

另外一位沒有具名的巨人OB也跳出來說話，認為巨人會這麼做原因是因為想利用陽岱鋼作為交易補償，避開在爭取FA球員時有年輕好手被別隊選走，此行為相當可恥，他更認為巨人這幾年不斷在亂花錢，找來的球員都沒達到好效果，希望他們別再這樣做。

今年是陽岱鋼與巨人5年合約最後一年，不過他本季多半時間都待在二軍，一軍僅出賽7場是生涯最少，7打數1安打另有1得分，二軍則是出賽56場，打擊率2成38，另有6轟、22分打點。13日多家日媒報導巨人與他續約，但當時陽岱鋼經紀公司對續約一事僅回「沒任何評論跟回應」

而對離開巨人一事經紀人張家銘代為回應，他表示：「巨人球團確實開出合約希望岱鋼續留，但岱鋼在思考過後決定離開，很謝謝過去5年球團的照顧及球迷的支持，岱鋼明年動向有確定後會再和大家說明。」這幾天陸續有日媒跟進爆料，讓陽岱鋼的離隊越來越充滿話題性。