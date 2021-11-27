「號稱」3456人進場觀戰的T1聯盟開幕戰，27日在台北市大天母校區體育館登場，高雄海神發揮超強韌性，靠著洋將庫薩斯最後1.8秒的兩罰中1，驚險以107比106擊敗地主台啤英熊，拿下T1聯盟史上第1場例行賽勝利，台啤輸得莫名其妙。

T1聯盟極具紀念意義的第一個進球，是由台啤洋將士東在開打35秒拿下，比賽也隨即暫停，把這顆球交給會長錢薇娟，接下來台啤靠著士東、米丘兩名洋將爆發，以及李啟瑋三分火力，逐漸擴大領先差距，打完首節，台啤39比25領先。

至於T1聯盟史上首次「U(違反運動精神犯規)」，出現在上半場還剩7分34秒，主角果然是台啤周資華，他用肘擊直接把海神洋將庫薩斯弄倒，這個太衝動的動作，不但沒有激勵隊友，反讓海神趁機追上，上半場結束，海神60比68落後。

抓住台啤第3節僅派士東1名洋將上場，海神一開始就打17比3猛攻，反以6分超前，台啤只能趕緊換上米丘，可是接下來雙方打出火氣，庫薩斯與台啤總教練哈孝遠都被吹技術犯規，海神卻已掌握氣勢，打完前3節，海神89比79領先。

海神末節一度擴大領先到13分，可是士東、米丘兩名洋將帶起台啤21比2猛攻，台啤反以102比96超前，這次換成海神苦追，更靠霍爾最後40秒的三分球追平，台啤下波進攻無功而返，庫薩斯最後1.8秒罰進致勝分，第2罰故意不進拖完時間。