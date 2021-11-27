一名溫姓女子長期於台東縣餵養流浪狗，一名男子阿文（化名）1月不小心駕車擦撞溫女餵養的浪浪，溫女便狂打阿文，還控訴阿文「性侵狗」、「吃狗肉」等，案經阿文提告，台東地院審結，依傷害罪判溫女拘役20日，得易科罰金2萬元。可上訴。

判決書指出，溫女經常在台東縣池上鄉萬朝橋下餵養流浪狗，今年1月23日時男子阿文開車行經該處，不小心擦撞溫女餵養的其中一隻狗，阿文下車處理後，兩人旋即爆發口角，但溫女瘋狂毆打阿文，致其臉頰腫起。

警方獲報趕到場時，溫女坦承有對阿文動手，反控是阿文先撞狗，還說，「先撞狗的，惡人先告狀」，員警表示就算對方撞狗，溫女也不該動手，溫女則氣憤地說，「打人家？吃狗肉！而且性侵害狗，讓狗死得很可憐」，表示是對方先攻擊她，她難道不能反擊嗎？

阿文控訴，他在返家過程中遇上狗竄出，才停靠在路邊，想確認是否有撞傷狗，卻一下車就被溫女毆打；阿文的姊姊亦出面證稱，溫女在橋下養一群狗，弟弟只是輕微撞到狗，就被對方打、扯頭髮。

台東地院審理時，法官認定被害人的驗傷單無造假嫌疑，警方密錄器也屬實，而溫女所稱阿文性侵害狗一事，明顯脫離常人日常生活經驗，且無證據證明阿文真有如此，認為溫女罪證確鑿，酌情後，依傷害罪，處其拘役20日，如易科罰金，以新台幣1000元折算一日。可上訴。