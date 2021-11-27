台南市黨部新任主委林進旺自嘲說，「市黨部主委卸任後，可能會一毛都不剩。」（張毓翎攝）

國民黨主席朱立倫27日到台南市為市黨部新任主委林進旺布達，林進旺致詞時宣布，自明年開始、到他卸任前，會幫市黨部16位黨工加薪5％，比民進黨黨工加薪3％更多，並提到面對明年市長、議員、里長選舉，除了尊重黨公職人員意願外，也盼能找到對國民黨友善的人才。

林進旺表示，為了今天的布達，他已經3天3夜沒睡好覺，30年前當議員時，他是滿頭秀髮，可以抹髮油、做造型，經20年，朱主席看到他時，驚訝地說「頭髮怎麼掉這麼多」，他自嘲說，「市黨部主委卸任後，可能會一毛都不剩。」

林進旺提到，30年前想擔任市黨部主委，必須是能「呼風喚雨」的人，不是任何人想當就能當；但30年後，這個職位變成是「燙手山芋」，想不透為何這個職位會落在他這個70多歲的老頭身上。

林進旺說，如果他妻子還在世，不會同意他接這項重擔，但他相信他妻子也會跟他說：「既然接下，就要做到好」。他也期許台南在地的議員、里長及黨員們，擔任地方溝通橋梁，把黨的理念傳達給百姓。

朱立倫表示，林進旺曾擔任3屆台南縣議員，長期深耕基層、熱心奉獻回饋社會，一個台南市黨部主委，需要了解地方、跟大家一起打拚、爭取資源，林進旺對國民黨很忠貞，過去更是出錢又出力，因此特別拜託林進旺擔任市黨部主委，盼林團結台南、重返執政。