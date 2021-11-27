立陶宛外交部長藍斯柏吉斯表示，據他所知，目前沒有政府官員計劃出席明年2月即將在北京舉行的冬季奧運。他並說，中方近日針對台灣代表處的發言較預期的溫和，研判立中關係可逐步正常化。

波羅的海通訊社（BNS）等媒體昨天報導，藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）表示，縱使沒有政府官員計劃出席北京冬奧，他希望立陶宛選手參賽權益不會受影響，否則北京恐引來強烈國際反彈。

17名立陶宛國會議員上週呼籲政府及運動員集體抵制北京冬奧。他們主張，國際重要運動賽事不應為威權體制「漂白」、成為政治宣傳工具。不過，立陶宛奧林匹克委員會23日聲明，抵制奧運對運動員不公平，且國際奧林匹克委員會（IOC）一向遵循「政治中立」原則。

駐立陶宛台灣代表處18日掛牌成立，中國隨後於21日宣布與立陶宛的外交關係降至「代辦」等級。根據中國外交部的說法，中方26日已就外交降級一事正式照會立陶宛。

立陶宛媒體報導，中國駐立外交機構25日發布聲明，即日起基於「技術原因」暫停核發赴中簽證。在此之前，中國大使館臨時代辦曲柏華24日罕見召開記者會，並首度「明示」若將代表處名稱由「台灣」改為「台北」，則中國與立陶宛的關係將可望正常化。記者會禁止中國以外媒體影音紀錄。

藍斯柏吉斯說，中方不滿台灣代表處設立，這是預料中事。不過，中方目前對外發言並不特別具侵略性，甚至比預期的和緩，研判立中關係仍可逐步正常化。

至於中方暫停核發簽證，藍斯柏吉斯表示，立陶宛外交部尚未接獲正式通知。

藍斯柏吉斯昨天在立陶宛國家電視台（LRT Televizijos）節目「今日焦點」（Dienos tema）受訪時針對立中外交降級一事說，就本質而言，這不過是8月以來雙邊關係現狀的延續，且歐盟及美國皆支持立陶宛的政策立場。

中國8月以立陶宛允許設立「台灣代表處」為由，宣布召回駐立大使，並要求立陶宛召回駐中大使。立陶宛駐中大使於9月初返立。

立陶宛政府多次表示，有權自主決定發展對台關係，並多次強調立台關係屬「非官方」性質，這既未違背「一中政策」，也符合歐盟立場。