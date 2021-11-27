配合行政院「振興五倍券」政策，原住民族委員會推出10萬份「i原券」，領取截止日在本月20日為止，但據原民會統計，僅有近6萬人領取「i原券」，原民會表示，將在12月中再祭出第二波振興方案，鼓勵民眾至原鄉消費。

為鼓勵民眾赴原鄉消費，原民會與「台灣 Pay」合作推出「i原券」，只要綁定數位券的民眾勾選參與「i原券」抽籤，中籤後就能獲得1000元的現金額度。

原住民族委員會經濟發展處傳統智慧財產科科長劉倩如表示，可以選擇「i原券」的民眾原本就是採用數位綁定，若綁定台灣pay的民眾中籤後可以直接領取，但如原本綁定在信用卡等其他方式，則要在11月20日前補登，但截至11月20日為止，包括原先綁定台灣pay、後續補登的民眾僅有近6萬人，經瞭解可能有部分民眾錯過登錄時間、也有部分民眾認為綁定台灣pay過程複雜等原因因而未完成綁定。

劉倩如也推測，因為i原券使用範圍不如國旅券、藝FUN券來得廣，加上有6成的店家集中在花蓮縣、台東縣及屏東縣等縣市，原本會去的民眾就較少，為了鼓勵更多民眾走進原鄉，因此在12月中會再推出比照去年的「挺原民．享優惠」措施，提供民眾購買商品時最多打5折，希望藉此紓緩疫情影響。