「歌壇東方不敗」張清芳今(27日)登上金馬58舞台，獻唱經典電影〈最愛〉同名主題曲，據知她相當重視這次表演，事前還請教了作曲人李宗盛，今稍早開金嗓獻唱後，PTT上反應兩極，有人虧：「可見應該要喝一杯再唱」、「聲音沒以前亮的感覺」，但也有人說：「聲音還是很棒」、「東方不敗也都55歲了，這樣很強了吧！」

張清芳先前確認將在金馬典禮上表演後表示：「雖然我不是電影人，但我非常愛電影，距離上一次演唱會到現在已經有6年沒有公開演出，能在金馬獎典禮上為所有電影人演唱，我覺得非常榮耀。」她為此前往錄音室練唱，彷彿變成新人歌手，李宗勝聽完配唱版本後則讚嘆：「經歷過豐富人生閱歷的張清芳，現在唱這首歌是最好的狀態。」

網友評論張清芳表演。（圖／翻攝自PTT）

而張清芳表演結束後，典禮進入懷念逝世影人的環節，包括導演李行、編劇張永祥、製片張華坤、演員丁香、演員沈雁、演員李香琴、導演張錚、演員林聰、動作指導黃樹棠、導演王鍾、導演李前寬、演員徐才根、演員歐嘉慧、演員陳好逑、演員李玉芬、動作指導楊升、演員編劇管管、演員高振鵬、演員洪麟、攝影范金玉、演員黃民安、發行蔡光華、美術設計張有慶、編劇司徒安、視覺特效鍾智行、監製鄧一鳴、導演張鵬翼、造型設計和田惠美、動作指導Bradley James Allan、演員陳龍、演員千葉真一、編劇簡持中、美術置景張簡義峯、美術設計戴德偉、監製石天、演員張國棟、演員廖啟智、演員吳孟達、演員龍劭華。

張清芳獻唱，網友反應兩極。（圖／杜宜諳攝）

網友見此感慨說：「李行導演之前真的金馬全勤寶寶耶」、「好多熟悉的藝人」、「高老爹終於在金馬出現，之前金鐘缺了他」、「好多港片輝煌時代的配角」、「千葉真一！ 最霸氣的日本演員！」、「高振鵬也是化妝師？好強」。