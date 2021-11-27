該次防災宣導活動主要以防範一氧化碳中毒相關知識為主軸，搭上當下最夯魷魚遊戲話題，融入夜市遊戲，設計出一系列相關親子闖關活動。（桃園市政府消防局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市政府消防局第一救災救護大隊27日於八德置地生活廣場舉辦110年度加強防範一氧化碳中毒宣導，該次宣導活動主要以防範一氧化碳中毒相關知識為主軸，搭上近期超夯的「魷魚遊戲」並融入夜市常見的小遊戲，設計一系列親子闖關活動。

八德分隊長李政諺表示，八德分隊及八德防宣隊演出防範一氧化碳中毒小短劇，扮演魷魚遊戲人物來出演小短劇，藉由趣味演出方式，提升民眾防範一氧化碳中毒觀念。闖關活動則分為5大區域，包括「CO知識王」利用兵乓球丟丟樂進行選題機智問答、「COME小釣手」利用釣魚遊戲釣出正確答案圖示」、「COCO卡丁車」穿著消防衣並乘坐小小消防車完成任務、「妙手回春」 CPR及AED操作、「地震體驗」搭乘地震體驗車等有趣及實用的關卡讓大家挑戰。

李政諺說，特別的是活動中也舉辦台版魷魚遊戲「大風吹」機智搶答，讓小朋友除學習防範一氧化碳知識外，也體驗以前的童年遊戲，希望藉由一系列宣導活動來加強防範一氧化碳中毒，避免憾事發生。

桃園市政府消防局第一救災救護大隊大隊長賴志忠指出，天氣漸轉為寒冷，也進入一氧化碳中毒高峰期，為此特別於寒冬前辦理宣導活動，希望藉由寓教於樂的方式，向民眾宣導相關專業防災知識，進而提升住家安全。

另外也提醒，自明年1月1日開始受理低、中低收入戶燃氣熱水器遷移或更換補助申請，每戶最高補助3000至1萬2000元，申請至額滿截止。一般戶則是從3月1日開始受理申請，名額將視低、中低收入戶申請狀況調整，歡迎符合補助資格的桃園市民洽詢當地消防分隊。