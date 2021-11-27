行政院長蘇貞昌指出，四個公投案、四個不同意，不要讓國民黨繼續亂下去。（馮惠宜攝）

1218日公投日倒數三周，行政院長蘇貞昌27日到南投縣名間鄉慶滿樓參加民進黨「四不同意」公投宣講，他細數自己任內多項政績，也強調，四個公投案、四個不同意，不要讓國民黨繼續亂下去。

蘇貞昌一上台就細數任內政績，他表示，全球疫情肆虐，各國確診數高，但台灣本土都「＋0」，這就是有政府會做事；政府不只會守也會攻，中美貿易戰下，台灣經濟逆勢成長創11年新高，政府更把經濟成長的果實讓全民共享，已有2275萬人領取「振興五倍券」，而勞工基本月薪調幅也創15年新高，軍公教調薪幅度25年最高。

他也說，政府長照預算達607億元、長照據點破萬，從老顧到小，育兒津貼連年調漲，另外還有學校營養午餐補助提高、到明年二月中小學班班有冷氣，政府有料能拿出來講，國民黨沒料只好亂，在立院撒麵粉擋前瞻預算，丟內臟阻擋行政團隊做施政報告，現在還弄公投案，請大家四個都不同意，絕對不要讓國民黨繼續亂下去。

蘇貞昌說，國民黨說要重啟核四，當年國民黨一直要蓋，15年浪費3000億一度電都沒有發，現在要用公投重啟核四，如何重啟？執照過期、機件停產、廠商已解散、燃料棒已送回美國，如何重啟？就算重啟，核四還有地震斷層帶通過，發生核災，台灣承受的起嗎？

他也強調，政府要穩定供電，還要空氣要清淨，現在要把燃煤發電改為燃氣發電，天氣氣進口要有接收站，第一站在高雄、第二站在台中，第三個接受站在桃園大潭，前天蔡英文總統才去藻礁視察，藻礁沒有受到破壞，都保存下來，也能穩定供電，但國民黨說要停止，讓他們這麼搞，台灣沒電怎麼辦？

至於萊豬進口，蘇貞昌指出，當初馬英九要進口萊牛當時民進黨反對，那時他擔任黨主席，聯合國標準一出來，他馬上宣布參考國際標準萊牛才能進來，今年進入第9年都沒事，所以蔡總統說，台灣是貿易立國，我們要和全世界做生意，要加入國際貿易組織也要照國際的規矩，現在全球已經109國都接受萊豬，這是為了台灣要走出去，為台灣拚經濟，尤其是為台美關係。

第四個公投綁大選案，蘇貞昌說，3年前已亂1次，公投綁大選就是投票到半夜2點還在開票，亂一次就夠了，選人和決事不一樣，兩者要分開，不要重蹈覆轍。