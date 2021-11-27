中國疾控中心官方網站周三發表一篇周報，評估如果中國採取外國的防疫策略，每日新增確診可能達到數十萬例，其中如果採用美國防疫，中國每日新增將超63萬例。文末提到，世界上許多國家都因過於自信地以為病毒傳染力會衰退，而蒙受損失，「我國不應該、也負擔不起成為下一個」。

周報文章《與COVID-19共存：估計和展望》以美國、英國、以色列、西班牙和法國為參考國，並評估若採取參考國的防疫政策，每日新增案例會數以十萬計，其中1萬例會出現嚴重症狀，「對我國的醫療體系造成毀滅性的衝擊，在國內造成巨大的災難」。

文章指出，如果採用美國防疫策略，中國每日確診將超過63萬；若採用英國防疫策略，每日新增則為27萬。值得注意的是，上述結果已是病例預測數字的下限。文章認為，按目前情況，在可預見的未來，全球幾乎不可能消滅這種疾病，全人類不得不暫時與病毒共存。

不過，文章直言：「這樣的現實並不意味着我們可以偏離現有的『動態清零』策...轉而毫無保留地接受某些開放戰略，僅僅依靠某些西方國家宣導的疫苗接種誘導群體免疫成功的假設。」

文末強調，西方國家根據流行病學動態模型來抗疫，「在過去的一年裡，世界上許多國家都因過於自信地跳入後一種情況（病毒傳播力加強）而蒙受損失，我國不應該、也負擔不起成為下一個。」