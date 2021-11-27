今(27日)仍受東北季風影響，桃園以北及宜蘭地區降雨較明顯，明(28日) 東北季風稍減弱，預計各地溫度會回升、降雨的情況趨緩。下周二(30日)冷空氣南下，冷空氣強度介於東北季風到大陸冷氣團間，天氣明顯轉冷。

中央氣象局雲圖與天氣。(圖／中央氣象局)

中央氣象局表示，明天(28日)東北季風稍減弱，氣溫比起今日稍有回升，新竹以北及宜蘭、花東高溫約23至25度，其餘地區回到28、29度，夜間清晨各地低溫17至20度，還是偏涼，中南部須注意日夜溫差變化較大；降雨方面，迎風面的北部、東半部及恆春半島依舊有局部短暫雨發生，中南部山區也會有些降雨機率，只是比起今天，西半部降雨情況會趨緩許多，主要為多雲的表現，而東半部降雨還是比較明顯，尤其是東北部、東部地區還是有局部較大雨勢出現的可能。

下周一(29日)東北季風稍減弱，氣溫有回升趨勢，東半部降雨仍明顯，東北部及東部並有局部較大雨勢發生的機率，北部地區、恆春半島及中南部山區也有局部短暫雨，其他地區為多雲。

下周二(30日)鋒面通過接著冷空氣南下，目前資料顯示冷空氣強度介於東北季風到大陸冷氣團間，北臺灣白天溫度不升反降，天氣轉冷，其他地方入夜後也有冷的感覺；北部及東半部地區白天有局部短暫雨，晚上開始水氣減少，天氣轉乾，中南部為多雲到晴。

30日之後影響臺灣的冷空氣強度及延續的時間仍有不確定性，但相較近日天氣則明顯轉冷，尤其乾冷型態下日夜溫差相對較大。