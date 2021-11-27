《空軍雜誌》（Air Force Magazine）24日報導，美國空軍2021財年削減了120架軍機，其中以B-1B轟炸機的架數最多，不過該軍種的戰機和轟炸機總數仍維持在2300架左右。

根據報導，美國空軍全球打擊司令部（Global Strike Command）2021年退役了17架B-1B轟炸機，讓現役機隊僅剩下45架B-1B。全球打擊司令部後勤與工程主管貝爾（Kenyon Bell）准將指出，若要讓這17架B-1B持續服役至下一代戰略轟炸機B-21接棒，每架B-1B須額外耗費1000萬至3000萬美元（約新台幣2.78億元至8.3億元）的費用。

另外，駐歐美國空軍和美國空軍國民兵各退役了1架F-15C戰機，讓該軍種的F-15C/D機隊總數下降至237架；F-16C/D機隊也有1架退役，讓總數來到937架。

F-22、F-15E戰機、A-10攻擊機和B-2與B-52H轟炸機的數量不變，F-22機隊仍維持185架，不過有8架自空戰司令部（Air Combat Command）轉隸太平洋空軍（Pacific Air Forces）；F-15E機隊維持218架，但空戰司令部獲得2架更新型的F-15EX；A-10則再度逃過美國空軍毒手，仍有281架在役；B-2與B-52H的總數則仍為20架和76架。

F-35A是美國空軍2021財年的最大贏家，共增加61架戰機，讓機隊總數來到302架，已成為該軍種數量僅次於F-16C/D的有人戰機大家庭；美國空軍還新獲得33架MQ-9「死神」（Reaper）無人機，讓機隊規模來到323架；另外，空戰司令部還獲得1架AT-6E「金剛狼」（Wolverine）輕型攻擊機，用於與盟友共同發展戰術、增進夥伴關係。