台中立委補選選戰打得火熱，國民黨候選人顏寬恒近期遭綠營質疑財產、婚姻等問題，其中資深媒體人周玉蔻的攻擊最為猛烈，讓補選話題屢登上媒體版面。對於周玉蔻打顏寬恒不遺餘力，卻害林靜儀慘遭邊緣化，是否會影響台中立委補選？前民進黨立委郭正亮分析直言，周玉蔻其實是自己跳進來，是為了收視率而打顏家，這是打亂競選節奏，若爆料資料提前用完，到最後都打完她(林靜儀)子彈都涼了。也因此，林靜儀有開始跟周玉蔻保持距離，因為照現有狀況，到選戰後期，顏寬恒就可以用被「國家機器打壓」來應對。

郭正亮近日上《中天》政論節目「綠也掀桌」，談及台中二選區立委補選問題表示，4大公投後，可能會有人用公投結果來打林靜儀，但中二選區主要還是地方選民的問題，全國議題對該區影響其實很有限，目前四大公投中，反萊豬通過可能性最高，也會通過，但後續效益是否會被運用在補選來攻擊林靜儀，目前值得觀察，但林靜儀一定會想出一堆理由等等，目前空戰在該選區效果不大，4大公投的議題在台北影響比較大。

主持人徐甫追問，近期周玉蔻打顏寬恒不遺餘力，搞得好像是周玉蔻在和顏寬恒選，林靜儀慘遭邊緣化，這樣的策略是對的嗎？

郭正亮說，就他了解，應該是周玉蔻自己跳進來的，林靜儀也開始跟周玉蔻保持距離。因為真正要打顏家弊案，最重要還是之後由競總開記者會，他推測，林靜儀可能認為，出大招時間還沒到，可能12月18日之後才開始。

郭正亮並指出，坦白說，這些主持人是為了收視率，不能算是競選的節奏，因為這其實算是打亂常規的競選節奏，等於是先把一些猛料先丟出來，到最後都打完她(林靜儀)子彈都涼了，更何況，選舉到後期，民眾只記得最後3禮拜，且只靠外圍力量來打，外界會解讀，周玉蔻這樣是黨政不分，媒體怎麼會一面倒只打顏家，且為什麼只挑這個時候打，之前怎麼不打，而且現在是用電視台在打，周玉蔻也明明不是競選團隊的人，屆時顏寬恒就可以用被國家機器濫權打壓，不然怎麼那些人手上會有這麼多資料？