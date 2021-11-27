美國職棒大都會在今年休賽期動作頻頻，聲勢甚至超過同城的洋基，今天稍早他們以2年2000萬美元(約臺幣5.5億)簽下內野手艾斯寇巴(Eduardo Escobar)，接著再簽下前運動家外野手坎納(Mark Canha)，而他們動作還沒完，繼續拿下2屆金手套外野手馬泰(Starling Marte)。

METS SUMMARY TODAY:



SIGN EDUARDO ESCOBAR

SIGN MARK CANHA

SIGN STARLING MARTE



What a day. pic.twitter.com/CwoMkckrjm — Amazin' Army (@WE_ARE_MET_FANS) November 27, 2021

大聯盟官網月初撰文介紹了今年排名前25大咖自由球員，其中馬泰排在第12名位置，可說是最大咖的中外野手，大都會稍早以4年7800萬美元合約(約台幣21億)將他納入麾下，加上艾斯寇巴和坎納，戰力可說是大大升級，短短1天就搞定3人的合約。

馬泰本季從馬林魚轉到運動家，在兩邊都有非常棒的成績，在馬林魚出賽64場，233打數有71支安打、7支全壘打、25分打點，打擊率.305，攻擊指數1.74，到運動家出賽56場，234打數有74支安打、5支全壘打、30分打點，打擊率.316，攻擊指數1.53。

馬泰今年33歲，是多明尼加人，2012年從海盜開始大聯盟生涯，一直效力到2019年，2020則短暫待在響尾蛇，接著就轉往馬林魚和運動家，生涯在2015、2016拿下金手套獎，並於2016闖進明星賽，目前生涯有126轟、502分打點、296次盜壘，打擊率.289。