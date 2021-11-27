四大公投案將於12月18日投票，但《美麗島電子報》董事長吳子嘉指出，最新民調結果顯示，已經有3個公投案掛掉了，而目前還算有機會過關的「反萊豬」公投，若算入投票意願，情況也不樂觀，吳子嘉直言，這是自己做民調以來，最荒唐、讓人睡不著覺的一次。

吳子嘉27日在自己經營的網路直播節目《董事長開講》中表示，這次的民調結果，是最荒唐、最讓人睡不著覺的一次，「一個民調驚醒夢中人」。吳子嘉直言，看完這份公投民調，發現一個慘不忍睹的事實，12/18公投來臨之前，美麗島民調顯示有3個公投掛掉了，唯一還有機會就是萊豬，但情況也看壞。

吳子嘉指出，「反萊豬進口公投」目前的民調結果是同意55.4%、不同意37.9%，看起來差距將近16個百分點，但若更深入去看，會發現一件很恐怖的事情，在一定會去投票的民眾當中，同意只贏不同意6.4個百分點，已在誤差範圍內。

「公投綁大選」公投的部分，同意46.1% 、不同意41.7%，差距不到5個百分點，吳子嘉表示，這是國民黨主推的，現在卻只有這樣的優勢，加上綠營一定去投票的比率為7成，藍營6 成，扣掉投票率，就會變成五五波的PK，到當天投票一定掛，因為國民黨沒在顧。

至於「珍愛藻礁」公投的民調，在3月時是同意47.9%對不同意24.3%，但11月變成同意35%，不同意41.1%，居然不同意的一方已經翻盤，「珍愛藻礁不用談了，民進黨已經贏了。同時，「重啟核四」公投民調也被翻盤，同意剩下37.8%，不同意51.9%，不同意已經過半，輸了16個百分點，「黃士修怎麼努力都沒用，輸定了」。

《美麗島電子報》的民調也顯示，一定會出門投票的民眾有62.2%，可能會22.8%，可能不會6.4%，一定不會5.2%。吳子嘉認為投票率會和罷免差不多，落在6成左右，而民進黨支持者投票意願強烈，是因為基本盤被喊出來了。民進黨把公投當閣揆保衛戰和2022、2024大選的前哨戰，所以非常拚。