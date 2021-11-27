台南一名吳姓男子某日查看妻子電腦時，才驚覺妻子與他做保險的好兄弟外遇，兩人的對話從保險契約一路聊到保險套，吳男氣憤難平，遂於26日帶上多名好友前往該名小王的公司理論，警方獲報後，因吳男等人並無攜帶違禁品，警方僅柔性勸離，防止暴力事件發生。

據《三立新聞》報導，吳男與妻子結婚十餘年，婚後育有兩子女，但吳男發現妻子對他的態度改變，還搬回娘家分居，吳男一直想不透，直到日前查看了妻子的電腦，才發現妻子與一名葉姓男子聊天紀錄不尋常，雙方不僅互喊「寶貝」，對話也相當鹹濕。

吳男透露，葉姓男子是妻子前公司的主管，三人關係非常好，他把葉男當好兄弟對待，後來葉男改做保險，他也常常推薦朋友幫對方衝業績，甚至葉男結婚時，他帶著妻子一同到場給予祝福，怎麼也沒想到被兩個最信任的人背叛。

吳男不滿被戴綠帽，詢問妻子得不到回應，便於26日帶上約5名好友前往葉男的公司，企圖找人理論，葉男知情後立刻報警處理。

永康警方指出，獲報後隨即派員趕往現場，但吳男等人並無攜帶違禁品，經了解吳男到場的理由，認為其案情涉及已除罪的通姦罪，警方無法介入，惟憂心吳男恐會茲事，便柔性要求大夥離開。