第58屆金馬今(27日)稍早最佳女配角獎出爐，得獎的是以《該死的阿修羅》入圍的22歲女演員王渝萱，先前她曾演出《你的孩子不是你的孩子》，當年獲得金鐘獎迷你劇集／電視電影新進演員獎提名，今年不僅入圍金馬獎更如願得獎，一上台她就表示感謝和她一同入圍的前輩，直言是看著大家的作品長大，引起全場一片笑聲。

王渝萱說：「我想要先謝謝跟我一起入圍的4位前輩，我從小在電視機前看著妳們長大，妳們是我表演的養分，我想要謝謝《該死的阿修羅》全體工作人員、表演老師、和跟我對戲的演員，如果我演出『琳琳』的靈魂，那你們就是她的骨架和血肉，我想要大家都知道你們有多出色，因為沒有你們的話我沒辦法站在這裡」。

王渝萱親吻獎座。（圖／廖映翔攝）

王渝萱進一步感謝家人和過世的姑爹，「我不知道你現在在哪裡，但我希望你那裡有一台電視」，她也謝謝自己的朋友，教她自由、平等跟愛，並成為一位堅強的女性，也謝謝她的經紀人，「謝謝你們幫包容這麼不足的我，而我以後也會這麼不足，因為我就是這麼不足需要學習」，「我不敢說我是這裡最愛電影的人，但我敢大聲的說，我鍾愛故事，謝謝故事讓我認識人，謝謝故事讓我知道他們脆弱又如此的堅強，我想要繼續成為一個說故事的人」。

王渝萱領獎時感動落淚。（圖／杜宜諳攝）

王渝萱最後表示，謝謝戲劇和電影的神，「我相信那邊有靈性」，並謝謝每個幫助過她的人和金馬獎評審。而王渝萱2016年演出《失控謊言》出道，5年後她再度演出樓一安導演的《該死的阿修羅》，以片中多樣具有反差性的太妹角色入圍，最終獲得評審肯定奪金。