2022年高雄市長選戰，曾一度傳出無黨籍立委高金素梅出戰的消息。高金素梅24日起展開「公投小戰車宣講」活動，12月17日前將在全台各地游擊開講，高金素梅24日在高雄宣傳「四個都同意，台灣更美麗」理念，受到在地民眾熱烈歡迎。被問到高金素梅若出戰高雄市，有機會嗎？時事評論員毛嘉慶表示，「機會很大」。

針對高金素梅若出戰高雄市，有機會嗎？毛嘉慶27日在政論節目《新聞大白話》表示，她的機會很大，前提是她要願意。為何高金素梅機會很大？那是因為高雄人不喜歡綠的騙完、藍的騙，騙得大家腦袋都笨笨的那種感覺，所以上一次才有一個看起來很不藍的韓國瑜當選。高雄人始終會希望有一個不一樣的咖出來，高金素梅很合「下港」的味。

毛嘉慶接著表示，高金素梅的問政態度認真，還會和幕僚沙盤推演，她當立委10幾年，她真的成長了而有整個不一樣的表現，也就是為什麼她的質詢和準備的資料，會讓人眼睛為之一亮，覺得她為什麼會做得那麼好。毛嘉慶甚至認為，如果高金素梅願意選高雄市長，絕對會讓陳其邁很頭痛。

毛嘉慶表示，高金素梅的作風確實有明星魅力，當她在小戰車上面宣講，戰車在跑的時候，講話是很吃力也很傷嗓子，她卻可以這樣一路吼、一路喊要大家支持。大家如果到台東跟花蓮一帶的山地原住民部落，或是討論公共議題的地方，在每個公共駐點上，都看得到高金素梅和助理，他們是真的能夠吸引年輕人聚集，這也是高金素梅厲害的地方。