行政院長蘇貞昌、嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、陳明文高喊「四個不同意，台灣更有力」。（廖素慧攝）

嘉義市立委王美惠舉辦公投宣講，蔡英文總統開講。（廖素慧攝）

嘉義市立委王美惠舉辦公投宣講，賴清德副總統開講。（廖素慧攝）

嘉義市立委王美惠舉辦公投宣講，行政院長蘇貞昌開講。（廖素慧攝）

蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌27日在嘉義縣市宣講四大公投，蔡英文強調公投不是政黨之爭，是決定台灣未來走向，強化台美關係更緊密，並呼籲12月18日投下「四個不同意，台灣更有力」。

蔡英文表示，覆蓋率達到7成7以上，這兩年國際肯定台灣防疫有成，還能送口罩給友邦，友邦也回送台灣疫苗，國家就是要有來有往，台灣各方面都有不錯的進展，就是2020年大家做出正確決定，讓蔡英文團隊繼續執政，這次公投還是要做出正確決定，投下四個不同意。

蔡英文表示，公投不是政黨對決，是要守住正在做對的事的路線，續蓋三接站能穩定北部用電，中電不必北送，減少中部空氣汙染，台灣能源轉型就是要減碳減煤，政府已盡力保護藻礁，沒有蓋在藻礁上，港口也外推，環保及經濟雙贏，要讓三接順利完工。

蔡英文表示，政府與豬農要努力把台灣豬賣到國外，貿易要公平有來有往，國外也想賣產品進來，消費者可以選擇是不是要買，進口美豬能促進台美關係更緊密，讓台灣走向世界，台灣不要為了美豬「倒退魯」，再走回單一市場依賴中國市場的老路。

蔡英文表示，2018年公投綁大選，選務大亂，投票大排長龍，開票開到半夜，民主社會選舉不該這樣，大選與公投分開，讓大家能更充分討論政策。

賴清德表示，四個公投牽涉台灣的安全，核四是老爺拼裝車，重啟核四，台灣會「害」，三接站並非蓋在藻礁上，而是在國民黨已蓋好的基地上續建，且政府已做好藻礁保護措施。

賴清德表示，政府要幫企業解決關稅、碳稅問題，萊豬進口的公投牽涉到關稅，政府從海關檢驗到小吃店標示都做好把關，美國要幫助台灣加入CPTPP，若加入可以減關稅，萊豬公投投要投不同意，更促進台美關係。

蘇貞昌細數執政後的防疫成果、國際經貿成績、促進台商回流、國內產業升級等政績，他強調，要投下「四個不同意」，不能讓國民黨亂下去，讓台灣更有力。