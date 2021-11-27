民進黨黨公職全力拚「四個不同意」，27日南投名間鄉慶滿樓舉辦千人場次大型宣講，行政院長蘇貞昌到場宣講，多位黨公職也到場力挺。（馮惠宜攝）

民進黨黨公職全力拚「四個不同意」，27日南投名間鄉慶滿樓舉辦千人場次大型宣講，中辦執行長蔡培慧也到場宣講。（馮惠宜攝）

投入台中第二選區立委補選的林靜儀以南投女兒的身份到場力挺。（馮惠宜攝）

距12月18日公投日倒數三周，民進黨黨公職全力拚「四個不同意」，27日接連在南投舉辦5場公投宣講活動，傍晚更在南投名間鄉慶滿樓舉辦千人大型宣講，不但副總統賴清德、行政院長蘇貞昌先後到場，政院中辦執行長蔡培慧、食藥署長吳秀梅以及投入台中第二選區立委補選的林靜儀都以南投女兒的身份到場力挺。

這場「四個不同意」公投宣講活動，由民進黨南投縣黨部主委暨立委羅美玲主辦，號稱有上千民眾與會，賴清德打頭陣，他強調藻礁公投影響到台灣能源的安全、公投綁大選影響到台灣民主的安全、萊豬進口影響到台灣經濟的安全，這四項安全環環相扣，攸關到台灣國家的安全與發展，他代表蔡總統向大家請託，四個公投投不同意讓台灣更有力。

羅美玲表示，重啟核四、反萊豬、珍愛藻礁、公投綁大選等四項公投案影響甚大，通過與否關乎台灣的未來，請民眾勿讓公投變成鬥爭的工具，眾人齊心投下「四個不同意」，落實公民權益守護台灣。

而集集鎮長陳紀衡與蔡培慧都以南投經歷過九二一震災的經驗，提醒大家核四建在斷層帶，萬一發生地震怎麼辦？蔡培慧也說，國民黨主席朱立倫擔任新北市長時曾說過：「沒有處理核廢料，沒有核四」，重啟核四不只南投人驚恐，是全台灣人都害怕。

蘇貞昌一上台就細數任內政績，強調民進黨是會做事的政府，但國民黨沒有料只好亂，在立院撒麵粉擋前瞻預算，丟內臟阻擋行政團隊做施政報告，現在還弄出公投案，請大家四個都不同意，絕對不要讓國民黨繼續亂下去。