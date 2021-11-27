香港衛生署衛生防護中心今（27日）晚表示，自11月25日公布2例輸入新變種Omicron案例後，一直密切留意及跟進該變異病毒株的最新發展。昨晚已向非洲南部8國實施最嚴格登機及檢疫要求，中心亦會由明（28日）起進一步加強非洲南部8國抵港的香港居民檢疫和檢測；必須先到竹篙灣檢疫中心進行7天檢疫，期間必須每天做病毒檢測，之後再到酒店隔離14天。

衛生防護中心表示，相關香港居民要在檢疫中心完成7天檢疫後，才可到已預訂的指定檢疫酒店完成餘下的強制檢疫，期間要在第9、12、16及19日進行檢測，並在抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

衛生防護中心發言人表示，雖然這8個非洲南部地區，現在並沒有直航客機抵港，但留意到Omicron變異病毒株已在世界多個地方出現，必須嚴陣以待，採取最嚴格的防疫措施，防止流入社區。

中心提到，香港至今有兩例輸入個案驗出帶有Omicron變異病毒株，早前已安排由本月11至14日曾入住富豪機場酒店兩間房間左右相連的3間房間的人士，到檢疫中心進行14天強制檢疫，暫時未有新增相關確診個案。

港府也已加強對指定檢疫酒店的監察，確保指定檢疫酒店時刻遵守指定的感染控制要求，並再次提醒檢疫人士打開酒店房門時須謹記關上房間窗戶及配戴外科口罩。

中心指出，Omicron變異病毒株已在多個地區出現，包括波札那、南非、以色列和比利時，中心已聯絡以色列和比利時衛生當局，以取得當地輸入個案詳情。