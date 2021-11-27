第58屆金馬獎頒獎典禮在今（27日）晚間於國父紀念館盛大舉辦，以《詭扯》入圍最佳男配角的劉冠廷，擊敗龍劭華、馬志翔、謝君豪和柯煒林勇奪獎項。

劉冠廷2019年以《陽光普照》首度拿下金馬最佳男配，這次二度摘金，他一聽到得獎，興奮地拍手衝上台，感謝《詭扯》的幕後工作人員，如果沒有他們的幫忙，自己不可能有辦法站在台上，並且謝謝曾經出現在他生命中的所有人，以及自己的家人和女友小豆（孫可芳），最後語帶哽咽地說：「謝謝大家，我會繼續努力。」真摯的得獎感言獲得全場滿堂彩。

第58屆金馬獎最佳男、女配角得主分別為劉冠廷、王渝萱。（圖／廖映翔攝影）

劉冠廷在後台接受訪問時，透露女友小豆最近因關節炎，傷口有一些輕微的感染，阿公阿嬤也漸漸地老去，不禁感性說道：「每回去一次就會看到他們再老一點，就會懷念他們以前比較健康的樣子。」被問到現在最想做的事情，劉冠廷沉思了一下，表示：「我覺得我應該要克制我的慾望和貪心，那到底怎麼樣的生活才能真正的開心，一步一步腳踏實地的把每一件可能會遇到的事情做好。」劉冠廷提及國中理化老師的教誨「他希望我們都可以很慷慨地拍手」，成年後他覺得有點困難，「因為當我們看到別人好的時候，心裡會有一點點忌妒心，或是覺得戲開拍為何沒有我，覺得是不是自己不夠好，我常會有這些比較負面的想法」坦言自己是個悲觀的人，希望學會大方的祝福別人。由於自己對酒精過敏，不會藉由飲酒慶祝獲獎，比較希望觀眾能進電影院支持《詭扯》，對他而言就是最好的鼓勵。

劉冠廷在動作喜劇片《詭扯》搞笑飾演假警察，不惜為戲剃髮成「河童」，連私密處的毛髮都一起剃光，因為片中有場他和陳柏霖、黃尚禾3人的裸奔戲，陳柏霖裸上身、黃尚禾裸下身，他就中獎全身脫光，雖然一開始有點抗拒，但為了角色欣然接受，還大方分享「護鵰」的過程，毛髮剃乾淨後，把整支放進襪子裡，接著往下壓黏膠帶固定住，再用肌貼1條1條地工整地貼上。

劉冠廷在《詭扯》中搞笑扮演假警察。（良人行影業提供）

交往12年的演員女友孫可芳，看到頭頂光溜的劉冠廷，忍不住哭喊：「你怎麼變這樣子，但你變這樣我還是會愛你。」讓他相當感動。

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