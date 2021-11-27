世界衛生組織（WHO）將最新COVID-19變種病毒Omicron歸類為最高等級的「亟需關注變異」；不過英國專家認為，新變種「不至於引發災難」，威力也可能遭「過度誇大」。

英國廣播公司（BBC）引述英國政府「緊急情況科學諮詢小組」（SAGE）成員、利物浦大學（University of Liverpool）教授森普（Calum Semple）的說法表示，儘管出現新的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株，現有疫苗「仍然可能可以有效避免重症」。

森普指出，感染Omicron的患者「可能會鼻塞、頭痛或出現重感冒症狀，但疫苗依舊可以大幅降低患者住院、住進加護病房，或是不幸死亡的機會」。

被問到民眾是否應該害怕新變種病毒，森普回答，「這不是一場災難。有些新聞頭條引述我的部分同事，稱新病毒『非常可怕』，我認為這過於誇大實際情況」。

也有人和森普持相同觀點，牛津大學疫苗研究小組主任波拉德（Andrew Pollard）同樣對現有疫苗預防Omicron變異株引發重症的效果表示「審慎樂觀」。

波拉德受訪時說，儘管對Omicron變異株的徹底研究還需數週才能完成，但目前已知其突變的棘蛋白位置，多與其他變異株相似，「這代表儘管變異株出現突變，但隨著我們經歷Alpha、Beta、Gamma和Delta變異株，疫苗仍可有效預防重症」。

他說：「至少從推測角度來看，應樂觀看待疫苗依舊能夠有效避免重症，不過實際上還是需要數週才能證實。」

波拉德也強調：「在已接種疫苗的人群中，極度不可能爆發像去年那樣的大流行。」

Omicron變異株最早在南非及波札那發現，近2週相關病例數在南非東北的豪登省快速攀升，取代原本流行的Delta變異株，預估可能成為下一波南非主流病毒株。香港、比利時、以色列也陸續出現病例，不過確切傳播力仍待更多數據分析。