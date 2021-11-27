統一獅隊27日以0比2不敵中信兄弟，在台灣大賽首戰吞敗，賽後總教練林岳平點出關鍵，無法從德保拉手中連續敲3支安打，讓獅隊無法順利攻下分數。

首戰獅隊先發打線針對德保拉做出調整，參考過去對戰成績，將林祖傑拉到第2棒，最終數據前4棒也有收到不錯的結果，但從第5棒起打線出現斷層，最終遭到完封收場。

「餅總」表示，今年對上德保拉都打得辛苦，第2、3、4棒排上對戰成績比較好的，帳面上來看，今天前4棒也確實都有安打，但5、6、7棒有斷層。

林岳平說：「這2年要在德保拉手中連續安打很難，過往的失敗往往是兩出局後的兩支安打後中斷，今天也確實是一樣的狀況，目前還是沒辦法從他手中出現連續3支安打。」

賽後雙方也公布第2戰先發投手，獅隊推出洋投霸能搶勝，力拚將戰線扳平；兄弟則持續推出左投應戰，由前旅日左投呂彥青先發，首度打台灣大賽的呂彥青賽後表示，能扛起第2戰先發非常開心，「我會全力以赴。」