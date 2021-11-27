台歐關係持續升溫，立陶宛國會議員於10月初即傳出年底將訪台，據報導，立陶宛國會議員訪問團將於明天抵台進行訪問。

根據《自由時報》引述立陶宛《國家廣播電視台》報導，此次立陶宛國會國會議員訪問團包括莎卡利恩（Dovilė Šakalienė）、馬提約沙帝斯（Marius Matijošaitis）、塞維卡斯（Lukas Savickas）、米琉特（Rūta Miliūtė）、加普西斯（Vytautas Gapšys）以及馬爾德基斯，訪問行程預計自11月27日至12月6日；而根據愛沙尼亞國家廣播電視台指出，愛沙尼亞訪台成員包括愛沙尼亞國會友台小組主席楊森（Jüri Jaanson）與友台小組議員密林（Madis Milling）。

立陶宛國會議員在自己的Instagram貼出在客機內的照片，並寫下「法蘭克福飛往台北，13小時」，預估在明（28）日早上6時許抵達桃園機場。