四大公投將於年底登場，長風基金會今天舉辦論壇，邀請學者專家為現行公投制度診脈。中選會前主委劉義周認為，公投只是治病的藥，可以必備但不能常用；台大政治系暨公共事務研究所教授陳淳文表示，公投可與總統大選脫朐，但可考慮和全國性的地方選舉結合。

由長風基金會舉辦的「掙脫鐵籠公投：我們需要什麼樣的公投制度？」突破論壇，邀請到中選會前主委劉義周擔任主持人，台大政治學系暨公共事務研究所教授陳淳文、政大選舉研究中心研究員游清鑫、核四公投領銜人黃士修，以及科學月刊編輯委員廖英凱為與談嘉賓。

劉義周表示，公投制度與運作之間存在落差，直接民權是最理想，但卻很難實現。公投的意旨是在救濟代議政治的不足，民眾有公投的需求，就表示政治菁英的失職，因此公投是治病的藥，不是健康食品，更不是補品，該必備，但要少用。

劉義周不諱言指出，公投是公民的權利，但難免出現政黨運作。若就公投法條文來看，「政黨」並沒有積極角色，但除了政黨之外，很少有其他組織可以動員大量的支持者，因此，出現政黨運作並不奇怪，且通常在野黨愛用公投，執政黨則反之。

陳淳文說，若以公投作為實踐憲政民主的手段，民主必須在憲政體制下運作，其核心在於限權與課責，因此公投不宜與總統大選結合，可以考慮與地方選舉結合，而通過的門檻要如何緩和多數暴力，以及公投審議委員能否獨立運作，都是一個良好的公投制度應當思考的。

游清鑫說，公投是政府失職時的補救，但無法排除政黨的操作，重要關鍵在於政府的行政中立；多數台灣民眾在態度與行為上認可公投的價值，無庸置疑，對政黨而言，公投不僅僅是政治鬥爭的工具，也是為過度承諾的政見解套的解方。

黃士修認為，有條件的脫鉤卻是可以接受的，他建議參考瑞士公投制度，一年舉辦4到5次公投，且採簡單多數制，讓民意可以完整播伸張，權力可以被制衡，但若公投合併大選，同意則可以維持原來的高門檻。