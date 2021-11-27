22歲新生代演員王渝萱，以電影《該死的阿修羅》中的叛逆太妹同時也是數理天才一角，擊敗金馬影后李麗珍、3座金鐘獎得主鍾欣凌，以及強敵陳庭妮、温貞菱，不負眾望勇奪本屆金馬獎最佳女配角獎！王渝萱領獎時激動表示，謝謝一起入圍的4位前輩，「我從小在電視機前面看著妳們長大，很想謝謝妳們，謝謝《該死的阿修羅》電影全體工作人員跟對戲的演員，如果我是角色靈魂，你們就是支撐她的血肉與骨架，沒有你們我無法站在這裡！」

王渝萱也謝謝家人，以及朋友教會她自由、平等跟愛，讓她成為堅強的女性，也謝謝經紀人「包容這麼不足的我，我以後還是會繼續不足，因為，我就是這麼不足的人。謝謝我家3隻貓，謝謝你們愛我，比我自己更愛我，我不知道我在講什麼。」她說，「我不敢說我是這裡最愛電影的人，但我敢大聲地說我鍾愛故事，謝謝故事讓我認識人，讓我知道他們的脆弱與堅強，我想繼續成為一個說故事的人。」她最後也謝謝「戲劇和電影的神，相信那邊有靈性」及評審、金馬58和所有幫助過她的人。

到了新聞中心的王渝萱非常懊惱在台上忘了感謝該片導演樓一安，「我15歲就認識導演，是他讓我認識電影，演出《失控謊言》，謝謝他找到我」。她說，樓一安導演是非常信任演員的導演，也非常信任她、讓她做每個角色想做的事，「信任我、讓我用很好的狀態去面對劇本裡的每一場戲，所有榮耀都要歸功於導演及劇組，希望大家明年三月可以進戲院看電影，到時候不要忘記」。

拿獎後，她笑說想要回家睡超過13小時，也很期待在劇組的慶功宴喝個爛醉，她說最近都睡得很少，「可是我很快樂，我喜歡很忙」。她說自己幸運的地方是認識了一群很好且很有才華與天份的人，因為認識了他們才能得到這個獎，「得獎本身不是幸運，確實是劇組每一個人的幫助才能得到，我幸運的是可以認識他們」。她也認真感謝其他一起入圍的4位前輩，「應該是國中時期就開始看著她們的戲，她們的表演影響我，給我很大的養分，我的表演裡也有著她們的軌跡，存在身體裡面，所以得獎是有4、5個人的表演都在裡面」。