第58屆金馬獎今(27日)晚在國父紀念館盛大登場，本屆獎項競爭激烈，典禮由林柏宏獨挑大樑主持，終身成就獎頒給攝影師林贊庭和導演蔡揚名，由林贊庭學生李屏賓當引言人，並遞獎給林贊庭，全場都起立獻上掌聲，令人為之動容。

高齡93歲的林贊庭，電影生涯拍過多達130多部攝影作品，獲得4座金馬獎最佳攝影，是台灣從黑白片轉為彩色片的關鍵人物，並率先赴日本學習彩色攝影技術，和導演白景瑞攜手打造「寂寞的十七歲」、「家在台北」等經典作品，他也是第一位獲得金馬獎終身成就獎的攝影師。

學生李屏賓遞獎給老師林贊庭。(圖／杜宜諳攝)

雖然林贊庭以電影《寂寞的十七歲》、《愛的天地》、《女朋友》、《梅花》拿過4次金馬獎，但從沒用自己的名字上台領獎，現終於正式上台領獎，他也表示「謝謝各位，我很高興，93歲了」，並謝謝大會給他這麼大的榮譽。

林贊庭曾跟劉家昌、陳耀圻、王童、林清介、萬仁等導演合作，提攜後輩更是不遺餘力，兒子林良忠也繼承父親衣缽，當起電影攝影師，是知名導演李安《喜宴》、《飲食男女》等電影的攝影師。