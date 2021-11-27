下周強冷空氣襲台，挑戰下半年最低溫，寒冷的天氣最適合躲在被窩裡，但其實蓋棉被要蓋得暖是有訣竅的，如果想要保暖效果大升級，可以試試看「三明治蓋被法」，先在床墊上舖上一層毛毯，躺上去後再將第二條毛毯蓋在被子上方，讓你一整晚暖到天亮。

所謂「三明治蓋法」是先在床墊上舖上一層毛毯，除了能避免身體熱能從床墊散失，還可以讓背部溫暖起來，然後在身上蓋一條被子，蓬鬆的棉被會帶來熱能，最後在冬被上面加蓋一件毛毯，將棉被裡的熱度鎖住，不讓溫度從孔隙散出。

家飾賣場業者表示，毯子可以幫我們鎖住被子帶來的熱能，如果我們先蓋了毯子，反而把被子提供的熱能隔絕了，這樣反而沒辦法得到最佳的保暖效果。

家飾賣場業者接著說明，羽絨棉被是蓬鬆的，當他的活動空間越大的時候，它的飽暖度也越好，而最底下的保暖墊可以讓背部覺得溫暖，毯子上下夾攻的話，一個三明治的蓋法，再強冷氣團都可以覺得很溫暖。