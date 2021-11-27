第58屆金馬獎頒獎典禮27日晚間盛大舉行，在最佳新演員獎入圍名單公布後，歌手出身的艾怡良、李沐和方郁婷都是大熱門；方郁婷以怪物新人之姿，奪下金馬58最佳新演員，除了天賦外還有林嘉欣、莊凱勛指導，超強演技未來不可限量。

15歲的方郁婷就讀美國學校，在素人甄選中脫穎而出，電影播出後超齡演技，更被外界大讚是「怪物新人」，也不意外入圍第58屆金馬獎最佳新演員和最佳女主角；方郁婷在勁敵環繞下，打敗艾怡良、林鉅、李沐和潘綱大獲得一生只有一座的最佳新演員。

方郁婷上台領獎時，喜極而泣，更坦言從來沒想過自己會站上金馬獎頒獎典禮上，也感謝一起拍攝的演員們和工作人員；最後不忘寶貝的家人，謝謝爸媽一直以來支持她決定走上演員這條路。

金馬58今晚在國父紀念館舉行，有別於前兩屆沒有典禮主持人，本屆由曾獲得金馬獎最佳男配角獎的鮮肉男星林柏宏獨挑大梁，星光大道則是由楊千霈和徐鈞浩主持；而長達6年沒有公開演出的張清芳，也將重現舞台魅力，演唱由李宗盛作曲的〈最愛〉。

在10月5日金馬58入圍名單公布後，今年影帝影后之爭相當激烈有看頭，張震和邱澤都是大熱門，賈靜雯、王淨和林嘉欣近年在影視表現也都有亮眼成績；另外在9月14日猝逝的龍劭華時隔22年入圍最佳男配角，女兒陳璇是否能替父親把獎拿回家，也相當受矚目。