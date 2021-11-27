「高雄樂活節」列車27日開進前鎮區。（立委趙天麟服務處提供）

「高雄樂活節」列車27日開進前鎮區。（立委趙天麟服務處提供）

民進黨立委趙天麟發起的「高雄樂活節」列車27日開進前鎮區，他偕市議員擬參選人黃雍琇與民同樂，大展歌喉獻唱「出頭天」，既為五月天跨年演唱熱身，也唱出高雄人迎來台積電要「出頭天」的期待，並籲民眾於公投用「四個不同意」挺台灣「出頭天」。

高雄樂活節由趙天麟發起，11年來列車從都會區到偏鄉，用劇團、寶島歌謠等演出與民同樂。2021高雄樂活節已在美濃、岡山舉行，今晚的「寶島歌王之夜」有寶島歌王良山兄、田庄兄哥黃西田、金曲歌后朱海君、喬幼、陳思安等歌手接力獻唱，一首首膾炙人口的歌曲大受歡迎。

趙天麟致詞推崇高雄市長陳其邁招商有成，還迎來台積電投資落腳高雄，呼籲繼續相挺陳其邁連任並讓市議會民進黨席次過半，讓高雄市建構成為全球最有價值的半導體產業廊帶、科技智慧城市。

他並肯定黃雍琇熱心公益打頭陣，20年消防安全志工服務有口碑，將披褂參選市議員，擴大基層服務，未來也將致力運動、藝文新經濟的產業發展，扮演「最骨力、好央甲」的民代。

「寶島歌王之夜」吸引爆棚的民眾參與，趙天麟大展歌喉，用五月天樂團的「出頭天」唱出高雄人、台灣人的期待，他還與黃雍琇合唱「雲中月圓」成為晚會的彩蛋，贏得滿堂彩。

曾受邀在總統府親子日表演的好事集劇團，特別於演出中融入公投議題傳達「四個不同意」讓台灣更有力的重要性。身兼民進黨高雄市黨部主委，趙天麟呼籲民眾於12月18日公投投下「四個不同意」，讓台灣出頭天。