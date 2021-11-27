第9屆徐生明國際少棒錦標賽27日在高雄美濃熱鬧展開，效力美國匹茲堡海盜隊新秀投手陳柏毓，不但在棒球教室指導小朋友球技，還擔任開球貴賓，但向來控球好、最快球速超過150公里的他，球一出手卻意外偏高，還差點形成暴投，讓他不好意思的說：「抱歉！抱歉！讓大家緊張了。」

徐生明盃共有32支各縣市勁旅進行4天的比賽，其中離島金門的金寧國小，則是遠道而來，首度參賽，桃園龜山則要尋求5連霸，冠軍將在11月30日下午產生。

所有小朋友今天也都下田體驗採蘿蔔的樂趣，最受歡迎的棒球教室，則請到味全龍打擊教練張泰山、客座投手教練張立帆、選手吳東融、廖文揚，以及富邦悍將重砲高國輝、蔣智賢和陳柏毓、響尾蛇小聯盟內野手陳聖平等球星負責指導小朋友。

彰化東山國小的捕手陳廷佑，在接受張泰山指導後，「感覺揮棒比較順，比較有力。」桃園大勇國小的外野手黃科迪，在高國輝指點後覺得，比較知道要往哪裏出棒，小朋友都覺得很有收穫。

首度擔任教練工作的陳柏毓與張立帆、廖文揚負責投手教學，陳柏毓說：「感覺很好呀，看到小朋友那麼熱情，看到他們很開心打球，感覺很好，想到自己小時候打球的感覺。」

面對小朋友的詢問，陳柏毓沒被問到，還說：「他們問的問題蠻出乎我意料，問題還蠻關於球場上的，滿專業的，不會有那種無厘頭，只有一個我們一直要問他問題，他突然說，學長那個麥克風多少錢？全部的人都回答不出來。」

他指出，以前比較沒有這種機會可以球員那麼近的接觸，小時候也不會學習到那麼多的知識，教練說丟球就丟球，現在有這種機會來教小朋友，小朋友也這麼踴躍的發問，「我覺很好，一定會更強。」

至於首度負責棒球教室的工作，陳柏毓說：「第一次棒球教室初體驗，滿特別的，很新觧，我應該算是不錯的學長，其實我來這裏也在學，其他前輩他們在講我也在聽，像投手有立帆教練、廖文揚前輩，他們是在職棒拼很久的，問他們最快。」

開球前，陳柏毓就跟富邦悍將的劉俊豪開玩笑「我怕我會投開掉，你最好戴護肘。」沒想到正式開球，他真的差點大暴投，陳柏毓澄清，「沒有熱身，我真的不是故意的，我剛真的失手，那個捕手接的好，我剛有跟他說，感謝他。」他不斷澄清，「我不是故意的！上次有在黑豹旗開球，其實那次丟的就還好，但這次不知為什麼，抱歉、抱歉，讓大家緊張了一下。」

開幕典禮結束後，陳柏毓還被不少小朋友包圍要簽名，他來者不拒，有小朋友則對他說：「祝你趕快上大聯盟！」