據民航局國籍民用航空運輸業今年前三季營運概況，星宇航空累積虧損逾61億元，超過資本額113.6億元的半數，是7家民航業累虧金額最高者。民航局示警要求增資，星宇航空今（27）日回應，明年上半年計畫增資，唯金額未定。

星宇航空表示，視公司財務狀況調整資金，按規劃明年上半年本來就有增資計畫，因為雖然受到疫情影響，但星宇航空未裁員、未減薪，還持續投資引進新機、模擬機、興建營運總部、維修棚廠，財務支出龐大。

據民航局前三季統計資料，華航（2610）稅後淨利約15.11億元，是國籍航空公司唯一獲利者。虧損最多是星宇航空股的22.08億元，其次是台灣虎航虧損16.38億元、華信航空虧損11.03億元、長榮航空（2603）虧損5.69億元、立榮航空虧損4.16億元、德安航空虧損股0.06億元。

國籍航空有累計盈餘的三家，依序為長榮航空累積盈餘48.55億元、華航累積盈餘14.5億元、立榮航空累積盈餘9.63億元。