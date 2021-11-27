中華職棒32年總冠軍賽首戰27日在洲際棒球場開打，台中地主隊中信兄弟以上半季冠軍及全年勝率第一之姿迎戰統一獅，吸引滿場球迷湧入，台中市政府副市長黃國榮在運動局長李昱叡陪同下到場為中信兄弟加油打氣，兄弟隊最終不負眾望以2：0在主場奪下首勝，期許大賽一舉奪得總冠軍。

運動局長李昱叡說，中信兄弟今年再度與統一獅爭奪總冠軍，傳統好戲「獅象大戰」今日點燃戰火，中信兄弟握有4場主場優勢，統一獅有3場平日主場，雙方進行7戰4勝的交手，為了無法入場觀賽的球迷，市府特別在台灣大道市政大樓府前廣場進行戶外轉播，讓球迷透過大螢幕為中信兄弟加油，祝兄弟旗開得勝！

李昱叡指出，市長盧秀燕上任後積極與中信兄弟合作，攜手推出台中市民專屬優惠方案，並以「發展五級棒球」、「台中在地經營」、「帶動城市行銷」3大主軸合作，除讓棒球運動在台中深耕發展，也藉由棒球周邊產業經濟效益帶動城市觀光，如台中捷運與中信兄弟在崇德文心捷運站聯合打造的主題車站，讓人宛如置身棒球場，更是棒球迷的熱門打卡景點。

今年中華職棒總冠軍賽，適逢疫情趨緩，球迷進場相當踴躍，也提醒球迷持續配合中央流行疫情指揮中心及中華職業棒球大聯盟防疫規範，一同打造安心舒適的球賽環境。

今日開賽儀式，包括蔡英文、立法院副院長兼中華職棒大聯盟會長蔡其昌、中華職棒大聯盟秘書長楊清瓏、台中市政府副市長黃國榮、運動局長李昱叡、立法委員楊瓊瓔、張廖萬堅、莊競程、中信兄弟隊董事長高英傑、領隊劉志威、中信慈善基金會董事長暨中華棒協理事長辜仲諒、統一7-ELEVEn獅隊領隊蘇泰安、午資股份開發公司總經理李勳欽等人皆出席。