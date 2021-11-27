據中國新聞網報導，日前，中國青少年愛滋病防治教育工程辦公室、北京青愛教育基金會發佈《青愛工程「性教育防艾的社會疫苗」探索與實踐》白皮書報告。數據顯示，青年學生成為HIV病毒感染高發人群。

2020年大陸全國新報告15至24歲青年學生病例近3000例，佔15至24歲青年的22.3％，性傳播佔98.6％。另外，2020年新報告15至24歲青年學生病例中，男性同性傳播佔81.7％，異性性傳播佔16.9％。