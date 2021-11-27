第58屆金馬獎頒獎典禮今（27日）盛大舉行，「母子檔」王彩樺、柯震東一起頒發最佳新演員、最佳動畫短片2獎項，未料平常給人活潑可愛形象的王彩樺，上台後的表現遭評有失水準，在批踢踢掀起一片罵聲，直呼她是本屆最糟糕頒獎人。

王彩樺、柯震東曾在《那些年，我們一起追的女孩》飾演母子，兩人一上台先聊到過去合作趣事，接著提到柯震東這次憑《金錢男孩》爭金馬視帝，王彩樺開始細數曾與她演過母子的男星，都在金馬拿過獎，令她開心自豪是「金馬媽媽」，同時不忘喊話大家可以多找她合作。

可這段頒獎串場卻不被網友買單，批踢踢上出現一片噓聲「這段怎麼這麼尷尬」、「幫彩樺姐QQ」、「彩樺今天是怎麼了」、「在金馬上就別硬演硬講 更尬」、「連現場都不捧場笑一下嗎」、「直接本屆最糟頒獎人」、「柯震東完全無法救場」、「是不是喝醉了」、「感覺旁邊柯震東都尷尬死」、「柯震東真的好倒霉 王彩樺好雷」，意外掀起熱議。