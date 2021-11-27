高市圖總館榮獲「標竿圖書館獎」。（高巿圖提供）

高市圖總館榮獲「標竿圖書館獎」。（高巿圖提供）

教育部26日於國家圖書館舉行第1屆「圖書館事業貢獻獎」頒獎，被譽為「台灣十大非去不可的圖書館」，同時是全國唯一地方行政法人的公共圖書館，高雄市立圖書館在總館開館7周年之際，榮獲「標竿圖書館獎」殊榮。

高雄市立圖書館代理館長林奕成表示，感謝教育部評選高市圖總館為第1屆標竿圖書館，全國22縣市圖書總館級別中，高市圖唯一獲此榮耀。

高市圖有全國首創自家通閱車隊，將全館612萬冊藏書整合成一座大書庫，打破城鄉的圍牆；在閱讀環境上有優良的軟硬體設備。行政法人化後，更是結合圖資、科技、外語、親子、文學等專業領域人才持續提供專精服務。

林奕成說，高市圖的腳步不會因此自滿停歇，將持續發揮組織彈性引領創新，創造嶄新閱讀服務的新思維，為讀者提供最佳服務，讓閱讀種子散播在整座城市發芽茁壯。

11月適逢高雄市立圖書總館館慶，獲得該獎殊榮，無疑是送給高市圖最好的生日禮物，為此，12月起第1天，高市圖推出慶賀榮獲教育部「全國標竿圖書館」閱讀集點-「集集復集集」活動，讓市民沉浸在書海之餘，也能與高市圖同慶，借閱達標即贈送限量商品卡。