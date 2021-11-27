最近關於「魔獸」霍華(Dwight Howard)的事情也不少，他近期抱怨了自己的薪水及球隊地位，並繼續回應認為他不配入選歷史75大球星的人，而稍早他又提及2012年首次加盟湖人的事情，他直言自己當初其實並不甘願，是被魔術強行交易的。

"I felt like it would have made people feel as though I was trying to follow in somebody else’s footsteps."



Dwight Howard gets honest about his initial feelings about his first trade to LA.https://t.co/iGdWoQZJOH — LakeShow (@LakeShowCP) November 27, 2021

「我第一次離開奧蘭多時意圖是不去洛杉磯，魔術也知道這一點，他們知道我想去別的地方，但他們還是把我送到了洛杉磯，那是當時我不想去的地方之一，我覺得這會讓人們覺得我在努力追隨別人的腳步。」他並不想成為「俠客」歐尼爾(Shaq O'Neal)接班人。

巧的是歐尼爾也是從魔術開始聞名，之後在湖人迎來巔峰，並與柯比布萊恩(Kobe Bryant)攜手建立湖人王朝，或許霍華不想走向跟歐尼爾一樣的路，並被外界認為是下一個歐尼爾，加上兩人其實關係不怎麼好，當時他加盟湖人，歐尼爾也相當不看好。

而霍華到湖人後與與柯比相處不愉快，之後就轉到火箭，不過在第二次重返湖人後，他的心態徹底改變，並幫助湖人拿下總冠軍，當時還在世的柯比曾稱讚霍華重回湖人的表現，可惜就在2020年初，柯比在直升機事故中罹難，霍華也相當難過。

離開一年霍華本季再回歸，但情況似乎不怎麼好，19場比賽他平均打13.6分鐘，拿4.8分4.9籃板，投籃命中率66%、三分71.4%、罰球61.5%，總教練佛格(Frank Vogel)大多將狄安卓喬丹(DeAndre Jordan)排在先發，後者上場時間是13.9分鐘，其實時間並沒差很多，但霍華因一些緣故，漸漸認為自己不受重視。