木蘭女足聯賽今天在美崙國中足球場上演花蓮vs.台中藍鯨的天王山之戰，結果去年進球助花蓮提前封后的陳雅惠，這次又在第27分鐘福至心靈，再次攻破藍鯨大門，幫助花蓮主場1比0締造跨季連21場不敗的聯賽新猷，並以1分之差奪回龍頭寶座，取得連霸的主動位置。

花蓮這顆進球相當幸運，第27分鐘一記左路吊中送到禁區內，藍鯨中後衛賴韋汝、左後衛張季蘭連續兩腳解圍，竟分別打在花蓮前鋒吳詩萍的腳與臉上，球反彈後恰好落到右側禁區的陳雅惠面前，讓她兵不血刃起右腳勁射破網。

「有聞到射門的味道啊！」賽後被問到怎麼剛好出現在那個位置，擔任右中場的陳雅惠也開玩笑說：「教練說邊翼一定要跟上，我怕被罵只好賣命跑了！」

衛冕軍花蓮周二遭新北航源FC以0比0逼和，把榜首讓給藍鯨。今天是花蓮與藍鯨本季最後一次碰頭，花蓮如願搶回龍頭，後4輪只要自己全勝就能衛冕成功。藍鯨除了吞下本季首敗，泰國外援皮薩邁頌賽上半場與對手空中爭頂時發生碰撞，受傷退場，經診斷為鼻梁骨折，也影響藍鯨後續戰力。

高雄陽信3球完勝新北航源FC，復賽後2勝1和保持不敗。（中華足協提供）

高雄陽信則成為除了花蓮之外，木蘭聯賽復賽後唯一保持不敗的隊伍，今靠李綉琴梅開二度與楊雅涵連3場破門，於主場3比0完勝航源。陽信在復賽後繳出2勝1和佳績，積分10分緊追領先集團，只落後第2名的藍鯨3分。

台北熊讚則在開賽第7分鐘，靠前鋒王羿婷左路橫傳，助攻國腳林欣卉射門破網，以1比0讓桃園國際吞下開季6連敗。熊讚本季兩勝均拜國際所賜，積分8分躍居第4。國際本季首顆進球雖仍未開張，但變陣4後衛收到效果，相對於前5輪每場4顆失球起跳，全場只丟1球也是本季防守代表作。