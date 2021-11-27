Omicron日前驚傳在香港現蹤，為防堵變異病毒，香港與澳門跟進各國規範，緊急宣布邊境管制，禁止來自非洲南部八個國家人士入境。

新華網引述香港衛生署衛生防護中心公布，截至27日零時，香港新增3例輸入性新冠確診病例，香港大學全基因組定序分析結果顯示，香港在25日報告2例新冠確診境外移入病例，經確認後為帶有病毒株譜系「B.1.1.529」的Omicron病毒。

香港政府於27日凌晨零時起，收緊非洲南部八個地區到港人士的登機及檢疫要求，禁止於21天內曾逗留當地的非香港居民入境，將南非、波札那、史瓦帝尼、賴索托、馬拉威、莫三比克、納米比亞及辛巴威升級為高風險地區。

香港特區政府衛生防護中心27日晚間再宣佈，28日起由非洲南部八個地區抵港的香港居民，必須到竹篙灣檢疫中心進行7天檢疫，其間必須每天進行新冠病毒檢測，並由醫護人員監測健康狀況。

香港衛生防護中心表示，相關香港居民要在檢疫中心完成7天檢疫後，才可到已預訂的指定檢疫酒店完成餘下的強制檢疫，並要在第9天、第12天、第16天及第19天進行檢測，且在抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

澳門政府也在27日晚間宣布，自28日零時起，禁止民用飛機搭載任何在21天內到過八個非洲國家的人士前往澳門。