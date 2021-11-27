第58屆金馬獎頒獎典禮在今（27日）晚間於國父紀念館盛大舉辦，星光大道紅毯是一大看點，明星們都會搬出戰袍爭奇鬥艷，部落客「個人意見」卻認為賈靜雯像燒焦的冰花煎餃，李沐則是像穿幫寶適。

賈靜雯走紅毯時身穿一襲黑色透膚落地長禮服，胸前僅有兩塊黑布遮住重點部位，腰間則有一圈全鏤空，裙擺更是透視設計，一雙美腿若隱若現很撩人，但個人意見批評：「仔細看其實就是一個燒焦的冰花煎餃的概念，整個冰花栩栩如生但是就是燒成了黑色。」

賈靜雯透視禮服被部落客「個人意見」批評像冰花煎餃。（圖／廖映翔攝影）

跟賈靜雯一起入圍最佳女主角的王淨，穿著削肩純白長禮服清新現身，看在個人意見眼裡，他覺得「下半部則完全是防靜電的除塵抹布。」被稱為「怪物新人」的李沐，以胸前開深V和短褲黑絲的造型走紅毯，個人意見看了超驚訝，「因為沒想到可以看到性感上衣和幫寶適這種獨特的組合，大膽嘗試是好，但是太小的上衣跟太大的短褲組合在一起，會讓整個人比例有種照哈哈鏡的感覺。」

王淨的禮服被說成除塵抹布。（圖／廖映翔攝影）

李沐被說褲子像穿尿布。（圖／廖映翔攝影）

壓軸的白靈不負所望地穿半裸黑禮服，上面縫著「做精彩的你自己」、「勇敢自由」，手上拿著「我的性高潮很吵」包包，另一半則是大膽露出內衣，且下半身沒穿小褲，前衛的造型獲得個人意見讚賞：「這套禮服的裸露程度已經超越了性感進入了震撼的世界，個人對這套衣服的觀感已經不再重要，因為震撼就是白靈的個人品牌。」

白靈的禮服已經超越性感。（圖／廖映翔攝影）

除了白靈，個人意見也很欣賞王彩樺、李心潔、鍾欣凌和艾怡良的禮服，男星部分則誇讚邱澤的西裝能襯托他的帥、林柏宏纖細的領結和水鑽領襯衫很有巧思，徐鈞浩穿粉色襯衫和灰色雙排扣西裝，讓西裝不再只能黑壓壓，算是年輕化的突破。

個人意見喜歡王彩樺、李心潔、鍾欣凌和艾怡良的禮服。（圖／廖映翔攝影）