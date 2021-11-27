恒大汽車公告顯示，完成處置部份海外資產及股東權益，並退還未動工土地，涉資人民幣（下同）12.8億元。恒大汽車表示，公司仍然在接觸不同的潛在投資者，為集團引入資金，仍然在磋商過程中。

恒大指出，為提高整體效益及補充營運資金，集團一直積極與潛在買家洽談出售部分新能源汽車生活項目及其他資產。目前已經完成處置附屬公司Evergrande Hofer Powerchain Gmbh持有的大部分資產及集團於Meneco AB中持有的相關股東權益。

此外，向公司獨立第三方出售集團於Protean Electric Holdings Limited及E -Traction Europe B.V.中，分別持有的股東權益的交易亦於近期完成。

恒大並表示，已退還未動工的生活配套用地和工業用地合計266.33萬平方公尺，涉及7個項目，總金額12.84億元，退地款主要用於工程建設和支付農民工工資、支付剩餘地塊土地款，部分退地款已遭政府沒收。