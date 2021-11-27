衛福部長陳時中日前喝酒嗨唱影片流出後，引發各界關注。陳時中27日宣布將「暫時先封麥一陣子」，至於何時會「復出」？陳時中則說會再看看心情和氣氛。此事也在網路上引發網友熱議，不少網友都對此感到十分傻眼。

衛福部長陳時中去年6月赴私人餐會的影片外流，因未戴口罩唱歌、飲酒，引發各界關注。陳時中11月13日曾表示對影片外流一事「不用過多臆測」，被問到是否認為有人要鬥掉自己，他則簡短回應：「沒有，代代自有才人出」，仍留給外界想像空間。

根據《風傳媒》報導，陳時中27日出席台灣教授協會感恩募款餐會活動時表示，會暫時「封麥」一陣子不再唱歌，也坦言與先前聚餐影片外流有關。陳時中表示，「發生這件事之後，就說暫時先封麥一陣子。」媒體問及何時會「復出」？陳時中笑稱，會再看看心情和氣氛。

此事也在PTT上引發網友熱議，「我不唱歌不要太不滿」、「所以上一場是封麥演唱會」、「對啦對啦，別人就是抹黑啦，民進黨最棒」、「喔，好委屈喔」、「封麥演唱會沒現場聽到的可惜了，好險還有影音永流傳」、「如果真的被提選市長，我看黑料越來越多」、「就是想選台北啊，別裝了」、「我是覺得下班時間要做什麼，大家本來就管不著，會有問題只是因為想營造個聖人的形象」。

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