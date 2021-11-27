為防COVID-19新變異株病毒Omicron傳入，沙烏地阿拉伯今天加入中東和北非國家行列，對來自非洲若干國家的人員祭出入境禁令。

沙烏地阿拉伯內政部以及阿拉伯聯合大公國當局表示，禁止來自非洲7國的人員入境。這7國為南非、納米比亞、波札那、辛巴威、莫三比克、賴索托和史瓦帝尼。

官方沙烏地新聞社（SPA）引述內政部官員的話報導，沙國禁令同時適用於往返這些國家的航班。

然而報導中又說，非洲這7國人民若是最近14天身在他國並遵守沙國衛生規範，仍可入境。

阿拉伯聯合大公國通訊社（WAM）指出，阿聯禁令將於29日生效，僅適用於來自這些非洲國家的旅客，包括過境旅客，而不計他們搭乘哪家航空公司的航班。

巴林新聞社（BNA）報導，巴林也對南非等非洲6國採取類似措施。

約旦（Jordan）內政部根據衛生部建議，宣布禁止來自南非、波札那、納米比亞、辛巴威、莫三比克、賴索托和史瓦帝尼的非約旦籍旅客入境。

北非摩洛哥王國（Morocco）也禁止來自這些國家的旅客入境。

美國和歐洲多國都宣布了類似禁令，招致南非批評。