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新北市汐止區樟江大橋27日下午4時發生一起自撞事故，28歲黃姓男子駕駛奧迪R8跑車疑似加速受積水打滑，整車甩撞上電線桿，不到頃刻間車輛即起火燃燒，驚險的畫面全被後車行車紀錄器拍下。

車禍目擊者事後在臉書發文，貼出行車紀錄器，稱當時該輛跑車先發出很大聲的引擎加速聲，接著就打滑四處猛撞，車殼噴飛，他與友人全程目睹傻眼，正準備報警時，火苗就沿著溢出的汽油竄起火舌，超級可怕。

透過影片可見，奧迪跑車因打滑撞上電線桿後，原PO即向前駛，影片中女子慌張地說，「我要打什麼、我要怎麼辦」，就在女子準備報警的同時，車子因撞擊導致汽油外溢，一條紅色火苗瞬間沿著地面竄起，女子還嚇得尖叫。

後段畫面中，黃姓男駕駛緊急下車把女乘客拖下車，目擊者男駕駛也緊急下車幫忙，目擊者說，他當時幫忙把女乘客拖離燃燒中的跑車時，沒有看到她的臉，但只覺得她好輕，等回神時，他才發現附近地面全是血，並在文末警世寫下，十次車禍十次快，重踩油門前請想想愛你的人與家人。

奧迪超跑自撞電線桿，女乘客命危送醫。（民眾提供）

奧迪超跑自撞冒煙，消防人員灑水警戒。（民眾提供）

回顧此起案件，28歲黃姓男子27日下午4時許駕駛白色奧迪R8超跑行經新北市汐止區樟江大橋，下橋時疑因路面積水打滑飄移，在康寧街、翠峰街口自撞交通號誌桿，千萬跑車後半截幾乎全毀，黃男意識清楚送醫，同車21歲翁姓女乘客送醫仍宣告不治。