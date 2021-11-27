錢要賺，身體也要顧。有網友分享自己朋友近期的困擾，朋友是科技業工程師，最近身體問題，疑似罹患憂鬱症，打算退休，並將竹北房子賣了，搬去其他地方住，但又因習慣竹北生活，且也擔心3000萬在這個年紀退休後，是否妥當？底下網友看了皆認為3000萬退休綽綽有餘，就算不投資，存定存也夠退休用開銷。

1名網友在臉書社團「新竹爆料公社」發文，朋友是52歲的科技業工程師，現有3000萬的存款，和老婆沒小孩在竹北有房無房貸，2夫妻沒有任何不良嗜好及奢侈開銷，最近因為在科技業操到身體負荷不來，考慮想退休。

原PO表示，朋友感受到物價明顯上漲，考慮賣掉竹北房去買其他地方，但又習慣這裡的生活，同時也擔心3000萬在他這個年紀，是否能夠好好退休，想聽取大家的意見。

貼文底下網友討論熱烈，大多網友皆認為有這筆存款退休綽綽有餘，即便不投資，定存也夠退休後的開銷，「是認為不用賣，用定存配息去繳房貸跟生活開銷，依然可以在喜歡的竹北生活養身體」、「省點用，夠用了」、「身體問題，要考慮就醫的方便性」、「保險買齊，省著點花，我個人是夠用了」、「3000萬夠啦」、「買的房可以先已出租方式來進行，再來，在以其資本，買下一套房子」。

原PO在留言底下補充好友的情況，錢是真的有賺到，但同時身體也壞光了，連孩子都沒生，最近疑似患上憂鬱症，常把「不想活太久」掛在嘴上，晚上也因身體問題失眠，沒戴眼鏡看不到，飲食業要控制，一天開銷不足1000元，「真的是賺了錢，賠掉人生」。